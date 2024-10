Costi fenomeno randagismo. Interrogazione di Spadaro

Il consigliere comunale Giovanni Spadaro nel prendere atto della risposta, all’interrogazione del 20 maggio u.s., sui costi del randagismo presentata a gennaio u.s., che con molta calma il sindaco ha deciso di dare riscontro, finalmente si è appreso, almeno per come riportato dalla risposta, che i costi di mantenimento mensile per i circa 670 cani ricoverati è pari a € 83.563,00 per un totale annuo superiore al milione di euro. A ciò si aggiungono circa € 50.000,00 annui per le spese correnti della struttura di c. da Aguglie. Pur non mettendo in dubbio la serietà della ditta affidataria – scrive Spadaro – ma tenuto conto delle elevate cifre pagate (ricordo che il Comune di Modica primeggia rispetto ad altri Comuni per quanto speso), sarebbe opportuno conoscere quali controlli l’Amministrazione effettua in loco presso il canile della società affidataria e con quale cadenza; Chi si occupa di microchippare i cani randagi catturati? dove vengono microchippati? E ancora, quali iniziative l’Amministrazione ha intrapreso o intende intraprendere per una adeguata campagna di sensibilizzazione all’adozione dei cani attualmente ospiti del canile. Ritengo – conclude il rappresentante del PD in Consiglio comunale – che la lotta al randagismo non può limitarsi solamente a chiudere i cani dentro una gabbia. Occorre ben altro.

Salva