Muore 12enne investito da un’auto mentre era a bordo del monopattino

Palagonia, Catania – Ancora una tragedia, questa volta a perdere la vita è un ragazzo di 12 anni, che viaggiava assieme a un suo compagno su un monopattino quando sono stati investiti da un’auto, in via Garibaldi a Palagonia. Purtroppo per uno dei ragazzini, entrambi 12enni, non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. L’altra vittima, dopo una corsa d’urgenza al policlinico di Catania, per fortuna è fuori pericolo. Illeso l’automobilista. Sul posto i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’incidente

