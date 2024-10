Ragusa. Domani spettacolo con “Andrea Barone Reply – Tributo a Zucchero, Baglioni e Renato Zero”

Domani , domenica 13 ottobre, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, con inizio alle ore 21, Piazza Solferino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e musica . Protagonista assoluto della serata sarà il grande Andrea Barone, con uno spettacolo che celebrerà i grandi miti della musica italiana. In un viaggio musicale attraverso alcune delle voci più amate del nostro paese, Barone vestirà i panni di Zucchero, Claudio Baglioni e Renato Zero, offrendo una performance travolgente che promette di far rivivere i tre colossi della musica italiana “Tali & Quali”. A rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente sarà il corpo di ballo della New Planet Academy di Caltanissetta formato da sei talentuosi Ballerini: Federico e Martina Cravagna, Emanuel e Soleida Orlando, Simone Martorana e Giusy Ninfosì.

Salva