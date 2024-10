Modica. La giornalista e scrittrice Valentina Raffa presenta il giallo “Assurdo ma vero”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga” di Modica ospiterà martedì 15 ottobre, alle 11, nell’Aula Magna, la giornalista e scrittrice Valentina Raffa per la presentazione del suo giallo “Assurdo ma vero”, ambientato in Sicilia. L’incontro sarà coordinato dal professor Giuseppe Macauda, scrittore e poeta. L’opera ha superato la selezione qualitativa della casa editrice Bookabook ed è in corso la campagna di preordini su www.bookabook.it in previsione della pubblicazione in calendario per giugno 2025. I lettori stanno scommettendo sull’opera che narra la storia di Angel Messina, cronista di nera, la cui vita viene stravolta quando viene contattata dall’aldilà da una donna scomparsa vent’anni prima e mai ritrovata. Angel deve scoprire qual è il fil rouge che collega il cold case all’omicidio di una bambina rivenuta morta sulla panchina di una pineta.

“Sono molto contenta di questo invito da parte del dirigente scolastico, prof. Alberto Moltisanti, e del coinvolgimento dei docenti e degli studenti. Parlare del mio giallo con i ragazzi – dice Valentina Raffa – sarà motivo di confronto, di scoperta e, per me, anche un modo per sottolineare il legame con la nostra terra che emerge dall’opera. La Sicilia, con particolare riferimento al territorio ibleo, si mostra in tutta la sua bellezza attraverso le descrizioni delle meravigliose campagne, delle spiagge dorate e del mare cristallino, nonché dei prodotti gastronomici tipici”.

“Formare i ragazzi, cittadini di domani, è l’alto compito a cui è chiamata la scuola – commenta il dirigente scolastico, prof. Alberto Moltisanti -. L’obiettivo si raggiunge non solo puntando sui contenuti, sulle nozioni scolastiche, a cui il nostro Istituto tiene molto, quanto anche aprendoci alla cultura in senso lato. Si tratta di stimolare i ragazzi al dialogo, coinvolgerli in riflessioni, in osservazioni, di instillare in loro la capacità di sognare cosa fare nel loro presente e del loro futuro. L’incontro di martedì con Valentina Raffa si pone in quest’ottica”.

Salva