Chiaramonte Gulfi. Domani 67^ Salita dei Monti Iblei

Con la 67^ edizione, torna la “ Salita dei Monti Iblei”, una delle competizioni sportive più importanti della Sicilia. L’evento ha avuto inizio venerdì scorso 11 ottobre con l’accoglienza dei piloti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, in Piazza Duomo a Chiaramonte. Qui si terranno le Verifiche Tecniche, che daranno ufficialmente il via alla manifestazione. Oggi sabato 12 ottobre sono iniziate le sessioni di prove libere. Domani domenica 13 ottobre sarà il giorno della grande sfida. La 67ª Salita dei Monti Iblei si articolerà in due manche, con la prima che partirà alle 9:00, seguita dalla seconda. Sarà la famiglia Cassibba con Samuele, Olindo e l’evergreen Giovanni Cassibba i piloti da battare.

