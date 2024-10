Pluripregiudicato ragusano tenta la fuga nascondendosi in un camion diretto a Pozzallo: arrestato

Due uomini sono stati portati separatamente in tribunale dopo che uno di loro è stato sorpreso mentre cercava di aiutare l’altro a fuggire da Malta a bordo di un camion su un catamarano.

M.A., 54 anni, di Ragusa, residente a Senglea, è stato posto in custodia cautelare dopo aver tentato di fuggire da Malta durante un procedimento giudiziario relativo al traffico di droga. L’uomo è stato trovato anche in possesso di cocaina e di oltre 10.000 euro in contanti.

Il siciliano è stato catturato dopo che la Polizia ha ricevuto informazioni secondo cui l’indagato non aveva firmato in una stazione di polizia e sospettava che stesse pianificando di fuggire da Malta a bordo di un camion su un catamarano diretto a Pozzallo. Dopo un’ispezione in loco, gli ufficiali hanno notato un camion sospetto e hanno arrestato il ragusano che si trovava dietro il sedile del passeggero del veicolo. Ha detto alla Polizia che voleva lasciare Malta per stare vicino a suo figlio che doveva sottoporsi a un intervento medico. Tuttavia, la Polizia ha affermato che il siciliano potrebbe essere coinvolto in un giro di traffico di droga e voleva fuggire dal Paese.

In seguito, la Polizia ha anche incriminato l’autista del camion, il 43enne S.P., anch’egli di Ragusa, accusato di aver tentato di aiutare Artale a fuggire da Malta. I due uomini hanno negato le accuse.

S.P., che non ha una residenza fissa a Malta, sarà trattenuto in custodia preventiva presso il carcere di Kordin.

