Secondo progetto di eolico in mare vedrà presto la luce a largo delle coste iblee

Un secondo parco eolico vedrà presto la luce a poche miglia dalla costa iblea, in acque internazionali. Prende vita, difatti, il progetto denominato “Eureka Wind”, un parco eolico offshore costituito da 38 aerogeneratori della potenza complessiva di 570 Megawatt.

Il progetto prevede la realizzazione dei suddetti aerogeneratori posizionati nello Stretto di Sicilia, precisamente nel Canale di Malta, in acque internazionali. Questa zona è situata di fronte ai comuni di Scicli, Modica, Pozzallo, Ispica, Pachino e Portopalo di Capo Passero. L’energia prodotta sarà esportata attraverso un cavidotto marino il cui approdo è previsto nel comune di Modica. La distanza minima dalla costa è di 23,5 km.

Nello specifico, Principali componenti dell’impianto a mare prevendono: 38 generatori eolici della potenza unitaria di 15.0 MW, per una potenza complessiva di 570 MW, installati su torri tubolari in acciaio e le relative fondazioni flottanti ormeggiate al fondale marino.

Linee elettriche in cavo sottomarino di collegamento tra gli aerogeneratori: gli aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 15 MW, saranno collegati in entra-esce e raccolti in 8 gruppi; dall’ultimo aerogeneratore di ogni gruppo partono le linee di raccolta a tensione di 66 kV che si attesteranno sul quadro a 66 kV nella Stazione Elettrica (SE) Off-Shore.

Una stazione elettrica offShore (66/380 kV) (SE), ovvero tutte le apparecchiature elettriche (interruttori, sezionatori, ecc.) necessari a raccogliere l’energia prodotta nei sottocampi eolici elevandone la tensione da 66 kV a 380 kV. La stazione elettrica marina sarà posizionata in posizione baricentrica rispetto al parco eolico, alla distanza minima di circa 32 chilometri, pari a circa 17.3 miglia nautiche dalla terra ferma.

Un elettrodotto di esportazione in HVAC della lunghezza di circa 35 chilometri, pari a circa 19 miglia nautiche, caratterizzato da un primo tratto in cavo marino a 380 kV, servirà per collegare l’impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) sulla terra ferma.

Il progetto fa il paio con un altro impianto eolico che presto sorgerà anche lui fra i confini marini di Italia e Malta, di fronte alle coste iblee. Il progetto prevede la realizzazione di 50 aerogeneratori ed è denominato “Pozzallo Wind”.

Non si conoscono ancora i tempi effettivi per la realizzazione di entrambi gli impianti (c’è chi parla di autunno 2025) ma appare chiaro come l’eolico in mare sarà un passo in avanti verso quella trasformazione energetica che guarda al futuro. Guarda talmente al futuro che la notizia di altri tre impianti (per un totale di cinque impianti) eolici in mare, a largo delle coste iblee, è giunta stamani fino a Pozzallo e che pare possano vedere la loro realizzazione nei prossimi anni.

