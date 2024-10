Movimento Punto a Capo: “Appoggiamo il Comitato a difesa e sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei”

Il Movimento Punto a Capo di Vittoria e Scoglitti esprime il pieno sostegno all’azione messa in campo dal “Comitato a difesa e sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei” e chiede una riflessione di tutti i vertici istituzionali della provincia di Ragusa per un cambio di rotta nella gestione dello scalo casmeneo.

“In poche settimane di attività – spiega Agata Iaquez, consigliere comunale di Vittoria – il Comitato con la sua azione di protesta ma sopratutto di proposta ha dato la plastica dimostrazione di quanto l’opinione pubblica, iblea e non solo, senta il tema dell’aeroporto di Comiso. Uno scalo che – come evidenziato a più riprese anche dal sindaco di Acate Gianfranco Fidone – vive una fase di stallo e che può contare su una compagnia come Aeroitalia che si è dimostrata non idonea al rilancio dell’infrastruttura”.

“Bene ha fatto il Comitato – aggiungono Biagio Cirica e Toti Miccoli, membri del direttivo del Movimento Punto a Capo – a chiedere con forza che l’aeroporto di Comiso torni a svolgere il ruolo centrale nello sviluppo economico e nella mobilità del sud est. Gli incontri istituzionali con i sindaci, con il Libero Consorzio testimoniano una volontà di dialogo che deve proseguire: una provincia come quella di Ragusa ha tutte le carte in regola per ambire ad essere punto di riferimento per la Sicilia Orientale e per non sottostare ai diktat provenienti dalla SAC che, per altro, ha lasciato andare via senza colpo ferire Ryanair”.

“Aderiremo – concludono – alla manifestazione pubblica indetta dal Comitato che si terrà sabato 16 novembre presso l’Aeroporto di Comiso. Ci saremo per dimostrare che questo territorio merita rispetto e auspichiamo che le istituzioni possano e vogliano sedersi a un tavolo per esigere dalla socità di gestione stagioni invernali ed estive con numeri adeguati di voli e collegamenti”

