Scoglitti: l’ASP dispone la proroga del servizio infermieristico a bordo dell’ambulanza

Come stabilito da una recente delibera adottata dalla Direzione Strategica, l’ASP di Ragusa ha disposto, fino al 31 dicembre, la prosecuzione del servizio infermieristico a bordo dell’ambulanza della postazione SEUS-118 di Scoglitti, denominata “Romeo India 1”. “La comunità di Scoglitti ha espresso da sempre questa esigenza – dice il Direttore generale, Giuseppe Drago -. L’ASP, nel rispetto del bilancio aziendale, continuerà a garantire per tutto l’anno la presenza dell’ambulanza con infermiere a bordo. E’ un provvedimento a tutela della salute che conferma la nostra attenzione anche per i presidi territoriali più periferici. Di recente a Scoglitti, nell’ottica del potenziamento della rete assistenziale, sono stati conferiti ulteriori quattro incarichi a dirigenti medici per la copertura dei turni di Guardia Medica”.

