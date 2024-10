Loculi cimiteriali chiusi a Modica. Riceviamo

Lettera aperta alla sindaca Monisteri, alla Giunta e in particolare all’assessore ai servizi cimiteriali Viola

Sono passati quasi undici anni dalla chiusura, per inagibilità e pericolo di crollo, del complesso delle edicole funerarie costruite dalla Cooperativa “Di Vittorio”.

L’amministrazione Comunale non è intervenuta per mettere in sicurezza le edicole funerarie dei nostri defunti. Con meno di duecentomila euro avrebbe potuto farlo, intervento rifacendosi dopo “in danno” sui proprietari dei loculi e dei familiari degli inumati. Abbate, che a Modica ha bruciato milioni di euro, non ha avuto voglia e la dignità di intervenire.

Ora è passato quasi un anno dagli incontri dell’assessore Saro Viola e della sindaca Maria Monisteri, con l’ex segretario della CGIL prof. Giovanni Avola, l’ex presidente della Società Cooperativa Di Vittorio, Enzo Roccasalva, con le avvocate Ester Mauro e Maria Francesca Placenti. Incontri, me presente in rappresentanza dei parenti dei defunti, per aggiornarci della possibilità di intervento “diverso” e indiretto, di un recupero della “colombaia” che conta più di 4.000 loculi, quasi tutti occupati.

Infatti, il Comune, dovendo concedere suolo per la costruzione di tre nuovi lotti cimiteriali alla SCM Società dei Servizi Cimiteriali Modica dell’imprenditore Zaccaria, che gestisce da diversi anni il cimitero nuovo, aveva preso accordi con la stessa per cedere il suolo retrostante la cooperativa funeraria Di Vittorio ed in cambio ne avrebbe avuto il recupero e messa in sicurezza della stessa.

Questione di giorni, ma è cosa fatta, si diceva.

Dopo quasi un anno, nessuna risposta, nessun contatto.

Nè la sindaca, né l’assessore hanno risposto a una mia pec per aggiornamenti.

Silenzio assoluto.

A nulla è valso anche l’incontro dell’assessore Viola con le avvocatesse di cui dopra, tendente a proporre un “tavolo tecnico” con SCM di Zaccaria, che sembrerebbe essere il “croupier” della situazione. La mia preoccupazione e che per i tre (sindaca, assessore. imprenditore) “Les jeux sont faits, rien ne va plus” (i giochi son fatti e noi ce ne “caliamo” alla Dante)

Mi chiedo davvero chi crede di essere una sindaca o un assessore che non trovino tempo e modo per informare sullo stato dei fatti.

Mi ripeto, come ho già fatto sei mesi fa. Questa signora e questo signore non sono lì per loro meriti personali, ma perché scelti anche dai cittadini per un SERVIZIO.

Loro non stanno dando risposte a chi ha loro chiesto di “servire” una città.

Calpestano la democrazia e la partecipazione. Calpestano anche la dignità dei defunti,

che parlare non possono.

Il loro silenzio è ingannevole.

Non spettano a noi le proposte. Pertanto, il prosdimo 2 novembre, impossibilitati di onorare i nostri cari, porteremo mazzi di fiori al Comune, divenuto “colombaia” di amministratori silenti, “morti” nell’impegno.

E ciò in una doppia speranza: che troveranno modo di far giungere questi fiori nei vari piani della “Di Vittorio”, come simbolo del nostro affetto e pensiero di parenti, ma anche come strumento per coprire il lezzo del disinteresse che regna a partire dall’amministrazione dell’Innominabile ad ora verso questo dramma.

Fiori accompagnati da preghiere, perché i nostri defunti possano avere pietà delle loro finte sollecitudini.

Piergiorgio Barone

