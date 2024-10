Ragusa. L’attività del Consulente tecnico d’ufficio al centro di un convegno

Un interessante convegno sull’attività del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nei giudizi civili nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. Introducendo i lavori, il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, ha precisato che il Ctu è una figura indipendente e altamente qualificata, di cruciale importanza per il sistema giudiziario, in quanto fornisce supporto nella risoluzione di controversie complesse. Il suo ruolo è essenziale nei processi civili, penali e amministrativi, poiché offre al giudice le competenze necessarie per interpretare questioni tecniche che vanno oltre le conoscenze strettamente giuridiche. Durante i lavori del convegno, esaminati vari aspetti che caratterizzano la figura del Ctu, tra cui i requisiti per l’iscrizione all’albo, i compiti assegnati e le modalità di liquidazione del compenso. Si è anche discusso delle sfide etiche e professionali che il consulente affronta nel fornire pareri tecnici imparziali. La vicepresidente dell’Ordine, Francesca Mazzola, ha evidenziato che l’evento ha rappresentato un’importante opportunità per approfondire le dinamiche della collaborazione tra giudice e consulente, oltre che per riflettere sull’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale del Ctu. Il convegno è stato moderato dal giudice del Tribunale di Ragusa, Giovanni Giampiccolo, e dalla stessa Mazzola, vicepresidente dell’Ordine. I relatori, Claudio Maggioni, giudice del Tribunale di Ragusa, e Gilberto Orazio Rapisarda, del Tribunale di Siracusa, hanno offerto una prospettiva approfondita e hanno fornito strumenti concreti per comprendere meglio il ruolo e le implicazioni del Ctu nel sistema giudiziario a supporto dei numerosi professionisti che hanno partecipato all’appuntamento.

