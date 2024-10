Scicli al Fruit Attraction, la Fiera internazionale dell’Ortofrutta di Madrid

C’è anche il Comune di Scicli al Fruit Attraction di Madrid, la Fiera internazionale dell’Ortofrutta spagnola.

Alla presenza del sindaco Mario Marino e del vice Giuseppe Causarano, è stata presentata “Scicli, Terre di Eccellenza”, un nuovo progetto per portare i prodotti locali sul palcoscenico Internazionale Scicli attraverso l’iniziativa “Terre di Scicli Filiera di Qualità”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali sotto un unico brand, offrendo un’opportunità agli operatori del settore di accedere a nuovi mercati e di farsi conoscere nel panorama globale. La prima tappa di questo viaggio è Madrid, ma la visione è ben più ampia: il progetto raggiungerà anche Berlino, in occasione di Fruit Logistica, la fiera internazionale leader per i prodotti freschi.

In questo contesto, Terre di Scicli non solo promuoverà le eccellenze orticole come pomodori, zucchine, melanzane e peperoni, ma racconterà anche la storia di un territorio unico, dove tradizione e innovazione si fondono per creare prodotti di qualità superiore. Scicli e i comuni della provincia di Ragusa vantano una tradizione agricola che affonda le sue radici negli anni ’60, quando le aziende locali trasformarono la pratica agricola tradizionale in una coltivazione sotto serra all’avanguardia, la cosiddetta “serricoltura”. Questo approccio innovativo ha permesso alle terre di Scicli di prosperare, diventando un esempio “unico” in Europa per la produzione di ortaggi extra-stagionali. Oggi, grazie alle moderne tecniche di coltivazione idroponica, le aziende del territorio riescono a garantire un consumo idrico ridotto rispetto alle colture tradizionali, con un occhio attento alla sostenibilità ambientale. Queste tecniche avanzate non solo preservano le risorse naturali, ma esaltano anche le caratteristiche organolettiche degli ortaggi, rendendoli unici e ricercati sui mercati internazionali.

Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro a Scicli per presentare ufficialmente “Terre di Scicli” a tutti gli operatori del settore. Questo evento sarà un’occasione per illustrare le opportunità che il progetto intende offrire, creando un momento di confronto e di condivisione delle strategie per affrontare le sfide dei mercati globali. Partecipare a fiere internazionali come quella di Madrid e di Berlino significa entrare in contatto con distributori, ristoratori e consumatori di tutto il mondo, ampliando le prospettive commerciali e creando nuove occasioni di sviluppo per il territorio. Il progetto punta a promuovere non solo i prodotti, ma anche il territorio stesso, facendolo conoscere come destinazione di eccellenza agricola, culturale e turistica.

Le aziende presenti a Madrid sono L’orto magico di Nigito Giovanni di contrada Fumarie, l’azienda dei Fratelli Galanti di contrada Piano Conti, l’azienda agricola della famiglia Morana a Punta Corvo, il Gruppo Aprile, leader nel settore della logistica e del trasporto.

