Asilo nido comunale Modica: Mancata pubblicazioneammessi. Disagi per le famiglie. Riceviamo

Gentile Redazione di RTM,

Mi rivolgo a voi in qualità di genitore coinvolto nella situazione di grave disservizio relativa all’asilo nido comunale. Ad oggi, nonostante il calendario lo imponga, non è ancora stata pubblicata la lista degli ammessi per l’anno scolastico in corso e, di conseguenza, l’asilo non ha aperto (mi chiedo anche: aprirà?).

Tale ritardo sta creando disagi a molte famiglie che, come la nostra, contavano su un servizio pubblico essenziale per poter conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze dei propri figli.

Invece è andata che solo chi NON ha avuto fiducia del pubblico e si è rivolto ai privati, ha avuto ragione evidentemente facendo tesoro di esperienze pregresse proprie o altrui.

Mi domando, e domando a chi ha il dovere di fornire risposte, come sia possibile che a ottobre inoltrato non ci sia ancora chiarezza su un servizio pubblico di tale importanza. Perché non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui motivi di questi ritardi? Quali azioni concrete verranno intraprese per risolvere questa situazione?

Mi auguro che il vostro giornale possa portare alla luce questa problematica, dando voce a tutte le famiglie coinvolte, che presumo siano più di un centinaio e con grande umiltà stanno aspettando da un paio di mesi.

Vi ringrazio per l’attenzione e per il lavoro di informazione che svolgete quotidianamente per la nostra comunità.

Cordiali saluti

Un papà

