L’UEFA Foundation for Children dona 5 milioni di ruro: sorride l’A.S.D. Centro Olimpia Giarratana

Giarratana – Una ventata di ottimismo e un importante riconoscimento per lo sport giovanile locale arrivano direttamente dall’UEFA Foundation for Children. L’organizzazione benefica ha annunciato lo stanziamento di ben 5 milioni di euro in sovvenzioni destinate a 72 progetti in tutto il mondo che utilizzano lo sport come potente strumento di cambiamento sociale.

Ogni anno, la Fondazione UEFA offre un sostegno concreto a iniziative legate al calcio e ad altre discipline sportive, gestite da enti di beneficenza, organizzazioni umanitarie, non governative e senza scopo di lucro. La notizia che riempie d’orgoglio la comunità giarratanese è che, in Italia, solamente l’A.S.D. Centro Olimpia Giarratana figura tra i fortunati beneficiari di questo prestigioso finanziamento.

Il progetto che ha convinto l’UEFA Foundation riguarda la rigenerazione del campetto di Via della Solidarietà, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e gestito con passione dall’associazione sportiva locale. Grazie ai fondi ottenuti, il campetto sarà completamente rinnovato con la posa di un moderno manto in erba sintetica di terza generazione e la realizzazione di una nuova recinzione perimetrale.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta alla presenza di figure istituzionali di spicco, tra cui Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, la Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale, il Direttore Generale dello stesso ente e il Sindaco di Giarratana. A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono stati Norman Demajo, componente dell’UEFA Foundation, e Claudio Linguanti, Direttore Sportivo dell’A.S.D. Centro Olimpia Giarratana.

Il progetto, significativamente denominato “Il Sogno Inizia Da Qui”, è ormai in fase operativa. I lavori di riqualificazione sono stati affidati e si prevede che inizieranno a breve, trasformando un’area sportiva fondamentale per la crescita e il benessere dei giovani di Giarratana.

Il dato relativo alla distribuzione dei finanziamenti a livello globale sottolinea l’importanza di questo successo per l’Italia e, in particolare, per la piccola realtà sportiva giarratanese. Su 72 progetti finanziati, solo uno si trova in Italia, all’interno di una ripartizione che vede l’Europa con il maggior numero di iniziative (31, pari al 47.8% dei fondi), seguita da Africa (21, 26.6%), Asia (10, 12.8%), Oceania (1, 3%), Centro America (6, 5.5%) e Sud America (3, 4.3%).

Questo importante finanziamento rappresenta un’opportunità straordinaria per l’A.S.D. Centro Olimpia Giarratana di continuare a promuovere i valori dello sport e offrire ai giovani della comunità un ambiente sano e stimolante dove coltivare le proprie passioni e sogni. “Il Sogno Inizia Da Qui” non è solo il nome di un progetto, ma una promessa concreta per il futuro dello sport a Giarratana.