Ragusa. Una denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli

Gli Agenti della Squadra Volante di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato ragusano di 43 anni per possesso ingiustificato di chiavi adulterine o di grimaldelli.

Nei giorni scorsi, in ore serali, l’attenzione degli Agenti di una volante è stata attirata dal quarantaquattrenne che si aggirava con fare sospetto fra le abitazioni e le attività commerciali ubicate a Ragusa in zona Corso Italia; lo stesso, vedendo la presenza della Polizia di Stato, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo da parte degli Agenti.

Una volta raggiunto i poliziotti, nel corso della perquisizione, hanno accertato che il quarantaquattreenne era in possesso di 3 grimaldelli, di un grosso cacciavite e di due scalpelli, detenuti senza giustificato motivo.

Gli arnesi atti allo scasso, sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Salva