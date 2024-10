Metastasi dell’antisemitismo…l’opinione di Rita Faletti

All’alba del 7 ottobre di un anno fa, gli assassini di Hamas entrano nel sud di Israele, al confine con la Striscia. Con loro abitanti e giornalisti di Gaza. Piantine dettagliate in mano, gentilmente fornite da solerti aiutanti gazawi, fanno irruzione nei kibbutz e per 40 minuti sfogano il loro odio bestiale su civili inermi, ebrei colpevoli di essere ebrei, mentre i fotoreporter immortalano e sghignazzano. Shiri Bibas viene portata fuori dalla sua casa, avvolta in una coperta che nasconde Ariel e Kfir, quattro anni e nove mesi, gli unici due bambini ancora nelle mani di Hamas. Di loro, ostaggi preziosi, e della madre, non si sa nulla. In quel sabato, il mondo ha detto: “Siamo tutti israeliani”. Il giorno successivo erano tutti sostenitori di Hamas.

