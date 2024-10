Ammatuna. “L’Asp chiarisca la riduzione del personale medico al Pronto soccorso di Modica”

Da notizie di stampa si viene a conoscenza che l’asfittico numero dei medici

strutturati del Pronto Soccorso di Modica si è ulteriormente ridotto.

Un discutibile ordine di servizio, a firma del Direttore Generale Giuseppe Drago e della Direttrice Sanitaria Lanza, ha trasferito un Medico del Pronto Soccorso alla Chirurgia generale e l’ha sostituito con un medico della stessa chirurgia generale, responsabile dell’ambulatorio della chirurgia toracica.

Il risultato, denuncia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, è la chiusura dell’ambulatorio di chirurgia toracica e soprattutto quello di aver privato il Pronto Soccorso del 5^ medico strutturato in grado di sostenere il

turno notturno, essendone esonerato e non potendo inserire nei turni i medici

specializzandi da soli.

Una decisione assolutamente non condivisibile, prosegue Ammatuna, che penalizza, ancora una volta, il

Pronto Soccorso di Modica (anche gli altri Pronto Soccorso della provincia non vivono una situazione migliore) che ricordiamolo sempre, svolge un’importante funzione nel servizio di emergenza-urgenza di tutto il comprensorio di Modica e della zona sud della provincia di Siracusa. Purtroppo la gestione della sanità in provincia di Ragusa e in Sicilia è questa.

Si spera poi che le indiscrezioni di riunioni, con la presenza di qualche politico, all’interno della struttura ospedaliera modicana, non rispondano a verità, perché se così fosse e si attendono smentite, non si può non essere preoccupati dell’attuale

gestione dei servizi sanitari del nostro territorio.”

Salva