Settimana di esordi per l’Avimecc Volley Modica

Per l’Avimecc Volley Modica inizia oggi la settimana di debutto nei campionati di competenza, che culminerà domenica pomeriggio alle 18, quando al “PalaRizza” i “Galletti” di Enzo Distefano esordiranno nel campionato di serie A3 contro Reggio Calabria.

Ma quella che sta per iniziare è una settimana di esordio anche per le formazioni giovanili del sodalizio presieduto da Ezio Aprile, che parteciperanno ai campionati under 19 e under 17.

Dopo le settimane di lavoro svolte dai coach Ciccio Italia e Francesca Giucastro dietro l’attenta “regia” del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, infatti, anche per i giovani biancoazzurri, nell’attesa dell’inizio del campionato di serie C, da oggi si fa sul serio anche nei campionati giovanili.

Si comincia oggi alle 20 con la formazione under 19 di Ciccio Italia che, al Palazzetto dello Sport di Vittoria affronterà i pari età della FreeVolley.

Mercoledì 16 ottobre, invece, sarà la volta della formazione under 17 di Francesca Giucastro che esordirà in casa alle 20, ospitando al “Geodetico” di via Fabrizio la Free Ball Ragusa.

“E’ arrivato il momento di tornare in campo – dichiara Giorgio Scavino – ora si comincia a fare sul serio. Già oggi scenderemo in campo con gli under 19 a Vittoria. Dopo un mese e mezzo di preparazione e di grande lavoro per “costruire” le formazioni under 19 e under 17 che sono frutto di collaborazione con altre società alle quali anche noi abbiamo dato in prestito nostri giovani per permettere loro di giocare con maggiore continuità. Francesca Giucastro e Ciccio Italia – continua – hanno fatto un gran lavoro sia per quanto riguarda sia l’amalgama della squadra, sia sotto l’aspetto tecnico. Saranno dei campionati diversi da quelli della passata stagione perchè le squadre sono ancora in crescita, ma l’Avimecc Modica come sempre si farà trovare pronta agli appuntamenti. Tutto questo è propedeutico anche alla seconda squadra che parteciperà al campionato di serie C che altro non è una sintesi degli under 19 e under 17. Siamo contenti dei gruppi che stanno nascendo – conclude il responsabile del settore giovanile dell’Avimecc Modica – senza tralasciare anche gli under 13 e gli under 15. Quest’ultimi, infatti, insieme agli under 17 nel fine settimana hanno partecipato a Catania alla XXXV^ edizione del trofeo Roomy per prepararsi ai campionati di competenza che inizieranno fra qualche settimana”.

Salva