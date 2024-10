L’Avimecc Modica completa una settimana di lavoro impegnativo

Completata la settima settimana di preparazione, l’Avimecc Volley Modica da domani inizierà il conto alla rovescia per il debutto in campionato.

Domenica prossima alle 18, infatti, il sestetto capitanato da Stefano Chillemi esordirà nel campionato di serie A3 2024/2025 ospitando al “PalaRizza” la SportSpecialist Reggio Calabria già affrontata in pre season.

Coach Di Stefano e il suo staff sono soddisfatti del lavoro svolto e guardano con ottimismo alla nuova stagione che vedrà per il sesto anno consecutivo i “Galletti” ai nastri di partenza del campionato di Terza Serie.

A fare il punto della situazione in casa Avimecc è il vice allenatore Manuel Benassi.

“L’arrivo a Modica di Willy Padura Diaz – spiega Manuel Benassi – completa finalmente il roster a nostra disposizione e allo stesso tempo le scelte societarie. Questo che si allena da diverse settimane è un gruppo che lavora insieme da diversi anni e con l’innesto dei nuovi arrivi credo di avere una squadra di livello,cosa che ci permette di lavorare più facilmente. La squadra è molto motivata e gli ultimi allenamenti congiunti sono state sicuramente di valore perchè ci hanno permesso di giocare una pallavolo vera e quanto più vicino a quelli che saranno le linee guida della nostra squadra. Da parte mia sono molto motivato e contento di essere nella famiglia Volley Modica e soprattutto di lavorare a fianco del mio amico Enzo Distefano che reputo oltretutto un tecnico validissimo e una persona eccezionale. Il mio – continua – è un ritorno perchè qualche anno fa ho collaborato con la serie C e il settore giovanile. Questa è sicuramente una società che è cresciuta molto e ha ancora dei margini di crescita notevoli. La riconferma dello zoccolo duro e l’accettare di venire a Modica dei nostri nuovi atleti che sono tutti di livello e ambiti anche da altre società è la conferma il buon lavoro svolto nel tempo e l’immagine che siamo riusciti a crearci a livello nazionale. Siamo l’unica società siciliana in serie A3, siamo ben organizzati e abbiamo dimostrato competenza e serietà. Il livello della serie A3 – conclude il tecnico dell’Avimecc Modica – si ulteriolmente alzato, il girone Blu è tosto anche per via della nuova formula che prevede o la partecipazione ai play off o ai play out farà si che ogni partita sarà di vitale importanza e vincere o perdere anche al tie break sarà utile per smuovere la classifica e portare a casa punti. Credo che l’Avimecc adesso abbia le armi necessarie per poter fare bene . Noi naturalmente daremo sempre il massimo promessa che è stata fatta sin dall’inizio dal primo all’ultimo componente del nostro roster

