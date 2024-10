Haiti. Banda Gran Grif massacra 70 civili a Pont-Sondé…di Giannino Ruzza

Che dire ancora di Haiti. Al solito all’orizzonte nulla di concreto verso la stabilizzazione dell’isola caraibica. Infatti, registriamo l’ennesimo massacro compiuto questa volta nella città di Pont-Sondè, dipartimento di Artibonite, nel nord-ovest della nazione, in cui hanno perso la vità 70 civili, massacrati dalla spietata gang Gran Grif una delle tante bande fuori controllo che scorazzano in lungo e in largo nell’isola, mietendo genocidi all’occorrenza. E il governo che fa per impedire e fermare gli eccidi? Nulla. La polizia arriva sul luogo del massacro a strage compiuta, per le constatazioni e rilievi di legge. Si limitano come ha fatto in queste ore il primo ministro haitiano Gary Conille a far visita ai feriti ricoverati nell’Ospedale Saint Nicholas di Saint Marc e portare la solidarietà della nazione ai famigliari delle vittime, espimendo indignazione per quanto accaduto. “Questo nuovo atto di violenza, diretto contro civili innocenti, è inaccettabile e richiede una risposta urgente, rigorosa e coordinata da parte dello Stato”, ha dichiarato Conille ripudiando il massacro. Ha sottolienato che il suo governo lavorerà instancabilmente per ripristinare la sicurezza e l’autorità dello Stato, oltre a proteggere i cittadini da questi atti criminali, che ha descritto disumani. Sarà. Intanto tra le 70 vittime si registrano dieci donne e tre bambini. Molti di loro sono stati giustiziati in strada. Durante l’assedio della città, durato diverse ore, i membri della banda del Gran Grif hanno bruciato almeno 45 case e 34 veicoli, costringendo migliaia di residenti di Pont Sondé a fuggire e cercare rifugio nella piazza pubblica della città di Saint Marc. Non mancava Antonio Guterres a dire, l’inutile, sua. Il segretario generale delle Nazioni Unite, ha condannato l’attacco e ha chiesto maggiori sforzi per garantire la sicurezza di Haiti a nome dei paesi che compongono la cosiddetta Missione multinazionale per sostenere la sicurezza di Haiti, guidata dal Kenya. Da parte sua, la Polizia Nazionale Haitiana sta inviando agenti dell’Unità temporanea anti-Gang, nonché veicoli blindati e truppe della Missione Multinazionale, per rinforzare altre forze di polizia, localizzare le basi delle bande ad Artibonite e distruggerle. Dopo l’assedio e la strage, l’HNP che fa? Quello che fa di solito in questi casi: rimuove dall’incarico il commissario di turno, Paul Ménard, nonchè direttore della polizia di Artibonite. Al suo posto, il commissario della divisione Caleb Exantus che ha prestato giuramento. Cambierà qualcosa? Alla luce che a Artibonite, constatiamo siano attive bande di deliquenti, non si riesce ancora a sgominarle? Troppe cose non tornano. Secondo i residenti di Pont-Sondé e l’ONG Rete Nazionale per la Difesa dei Diritti Umani da diversi giorni si stava diffondendo attraverso i social network un messaggio del leader di Gran Grif, Luckson Elan, che minacciava l’attentato. Perchè? La popolazione locale si era opposta a un pedaggio installato dalla banda su un’autostrada nazionale. Inoltre alla banda di Elan, non è andata giù l’aggregazione da parte della popolazione di Pont-Sondè a un gruppo di autodifesa noto come La Coalición. Il resto è storia di oggi.

