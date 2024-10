Calcio. Eccellenza B. Al Modica il derby col Vittoria

Lo vince il Modica il derby ibleo di Eccellenza, e di vertice, con il Vittoria, al termine di una partita bella, avvincente che ha visto di fronte due belle formazioni che erano appaiate in vetta alla classifica insieme col Milazzo. E’ finita 3 – 2 per i rossoblù.

Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Amedeo Scifo, tifoso modicano che ogni anno amava acquistare sempre l’abbonamento numero 1, scomparso venerdì.

A passare per primi in vantaggio sono quelli del Vittoria, al 18′, grazie ad una palla messa in area dalla sinistra da Diopp che Aguisak intercetta di testa e mette alle spalle di Pontet.

Il Modica si riorganizza e al 32′ coglie il pari con Arquin, bravo a mettere dentro la palla dopo uno scambio millimetrico. al limite dell’area di rigore. con Idoyaga. Prima dello scadere del primo tempo, i locali passano, addirittura, in vantaggio, al 46′, sfruttando una punizione dai 25 metri di Maimone sulla quale si avventa di testa Belluso che insacca.

Alla ripresa del gioco il Modica aumenta il vantaggio: al 49′ Idoyaga ubriaca la difesa biancorossa (ieri in divisa gialla) con una serie di slalom e mette alle spalle di Malandrino.

Il Vittoria accorcia al 79′ con un gol fotocopia dello 0 – 1. Stavolta la punizione messa in area viene sfruttata a dovere da Sanchez che sigla il 3-2. All’87’ Arquin di testa batte a colpo sicuro ma Malandrino fa una “paratona” col piede destro e mette in corner. Gli ospiti hanno l’occasionissima al 97′ quando Triolo svirgola un pallone e consente ad Aguisak di presentarsi in area da solo. L’attaccante, però, si fa ipnotizzare da Pontet che riesce a strappargli il pallone prima di calciare.

Per la cronaca, nel secondo tempo, il Vittoria aveva messo palla dentro altre due volte ma dopo che l’arbitro aveva già fischiato in entrambi i casi per fuorigioco.

RISULTATI DEL QUARTO TURNO

Aci S.Antonio – Rosmarino 4 – 0

Avola – Mazzarrone 2 – 0

Leonfortese – Gioiosa 0 – 0

Milazzo – Misterbianco 2 – 0

Modica – Vittoria 3 – 2

Nebros – Jonica 1 – 0

Real Siracusa – Atletico Catania 0 – 1

Palazzolo – Leonzio 0 – 2

CLASSIFICA

Milazzo e Modica 12

Vittoria e Atletico Catania 9

Avola 8

Aci S.Antonio 7

Nebros 6

Gioiosa, Jonica e Leonzio 4

Leonfortese 3

Palazzolo, Mazzarrone e Misterbianco 2

Real Siracusa e Rosmarino 1

