Diocesi di Ragusa. Lunedì nuove ordinazioni presbiteriali

A pochi giorni dall’inizio del Giubileo della nostra Diocesi, la Chiesa di Ragusa vivrà un altro momento solenne accogliendo all’interno del suo presbiterio due giovani che hanno concluso il cammino di preparazione al sacerdozio. Lunedì 7 ottobre, in coincidenza con la festa della Madonna del Rosario, alle 20, nella cattedrale di San Giovanni Battista, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ordinerà sacerdoti i diaconi Giuseppe Cascone e Luca Roccaro.

È un momento di festa e di gioia per tutti ma lo è ancora di più per le parrocchie San Pier Giuliano Eymard di Ragusa e San Domenico Savio di Vittoria, dove i due giovani hanno maturato la loro vocazione, per la parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, dove hanno prestato il loro servizio, per la comunità del Seminario di Ragusa e per i loro compagni di studio e, ovviamente, per le loro famiglie che hanno saputo accogliere e custodire il desiderio di Giuseppe e Luca di consacrare la propria vita a Gesù. Per la Chiesa di Ragusa, che celebra i suoi 75 anni di missione, si tratta di un grande dono e di uno squarcio di speranza e di apertura al futuro.

Giuseppe e Luca hanno saputo rispondere sì alla chiamata del Signore, così come Alessio Leggio che il prossimo 9 novembre, in coincidenza con la festa della Dedicazione della basilica Lateranense sarà ordinato diacono. In attesa della loro ordinazione, il vescovo ha invitato tutti a pregare per questi giovani e perché ci siano sempre più giovani che sappiano rispondere sì alla vocazione al sacerdozio.

Le loro storie sono le storie di tanti giovani che vivono l’esperienza di fede in famiglia e nelle loro parrocchie. Giuseppe Cascone, 28 anni, ragusano, ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Si è formato presso il Seminario San Mamiliano di Palermo, è cresciuto nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard di Ragusa dove ha prestato servizio in vari ambiti e, in particolare, nella Caritas parrocchiale. Il 21 agosto 2022 era stato istituito lettore, il 17 luglio dello scorso anno accolito e lo scorso 18 marzo ordinato diacono.

Luca Roccaro, 29 anni, vittoriese, ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Formato presso il seminario San Mamiliano di Palermo, è cresciuto nella parrocchia San Domenico Savio di Vittoria. Il 21 agosto 2022 è stato istituito lettore, il 16 aprile dell’anno successivo accolito e lo scorso 3 febbraio ordinato diacono. In parrocchia è cresciuto nella fede e nella responsabilità sin da ragazzo come ministrante, educatore dei ministranti, educatore giovanissimi, coordinatore e animatore del Grest.

