Area Piazzetta dei Pini al Villaggio Jungi di Scicli: «Uno schifo, abbandonata»

L’area Piazzetta dei Pini, tra Viale dei Fiori e Via Pietro Nenni al Villaggio Jungi, nel Municipio di Scicli, è l’emblema di un problema che sembra non avere soluzione. Un degrado diffuso, visibile e innegabile, continua a segnare il destino di quartieri e zone che potrebbero essere fiori all’occhiello della città, ma che, al contrario, sono lasciati all’indifferenza generale. Dalle “buche che sembrano voragini”, dalla sporcizia e dal degrado che regna sovrano, dalle erbacce infestanti, all’inerzia di interventi manutentivi, sembra che nulla possa essere fatto per risollevare la situazione. E mentre i cittadini assistono impotenti a questo lento declino, l’Amministrazione Marino, sembra non avere piani concreti per invertire la rotta.

La situazione dell’area di piazzetta dei Pini e dintorni al Villaggio Jungi è paradossale: i problemi si stratificano senza che nessuno intervenga in modo strutturale. Così, perlomeno, si esprimono i cittadini. Gli interventi sporadici sono solo palliativi che non risolvono le radici del problema. E così ci si trova di fronte a un contesto urbano che peggiora di giorno in giorno: «Buche pericolose e alterazioni del manto stradale, degrado delle aree verdi, incuria negli interventi manutentivi, erbacce sparse d’appertutto, sono solo alcuni dei temi che affliggono al Villaggio Jungi. E la domanda che sorge spontanea è: perché nessuno interviene?» si legge nella nota dei residenti.

«Non c’è un piano, non c’è un progetto concreto – raccontano – Siamo abbandonati a noi stessi, e ogni giorno la situazione peggiora». Il senso di frustrazione è palpabile tra i cittadini, che vedono aumentare i disagi senza intravedere soluzioni all’orizzonte.

Gli interventi sono sporadici, spesso inefficaci e la percezione che abbiamo è quella di un quartiere dimenticato dalle istituzioni. È inaccettabile che chi dovrebbe proteggerci e garantire il minimo e indispensabile per la sicurezza, la pulizia e il decoro urbano, abbia chiuso gli occhi di fronte a un degrado così palese, permettendo che il quartiere del Villaggio Jungi, diventasse un’area fuori controllo”.

