100 anni di Radio: tanti auguri

Domani 06 Ottobre sarà un giorno importantissimo per la radiofonica italiana: la radio compie 100 anni!

Il 2 ottobre 2024, nell’Aula di Palazzo Madama, il Senato della Repubblica ha ospitato un evento speciale per celebrare i 100 anni della radio in Italia. La cerimonia, ha segnato l’inizio delle celebrazioni che culmineranno domani 6 ottobre 2024, esattamente un secolo dopo il primo annuncio radiofonico trasmesso nel Paese. L’evento ha ripercorso i momenti più significativi della storia della radio in Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcune delle figure più iconiche del mondo della radiofonia italiana, come Renzo Arbore, Umberto Broccoli e Andrea Delogu. Durante l’evento, è stato trasmesso il primo annuncio radiofonico della storia italiana, grazie alla collaborazione con il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino.

Il 6 ottobre per chi che come noi, fa Radio sarà un compleanno davvero unico, e ci auguriamo che la nostra cara radio possa spegnere altre 100 candeline! Per questo desideriamo dire Grazie a chi la radio l’ha fatta e a chi ogni giorno la fa. Grazie a chi la radio la ascolta. Grazie a chi ha scelto di investire nel mezzo. La Radio ti segue ovunque. E allora non spegnere la Radio, continua ad ascoltarla!

