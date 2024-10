Modica Alta. Si sono riuniti i soci Auser

Si è tenuta l’Assemblea dei soci Auser ( Autogestione Servizi per la Solidarietà)di Modica, presso la sede dell’ex circolo Di Vittorio. Si è discusso dell’organizzazione in generale e le proposte di attività per il nuovo anno 24/25. Nello specifico sono previste conferenze mensili su varie tematiche, nonché la presentazione di libri di autori vari, la riapertura biblioteca un pomeriggio a settimana in sede ( “da qualche mese ci siamo forniti di una biblioteca anche per ragazzi”), verranno svolte attività di musicoterapia, lettura giornali, cineforum. “Non mancheranno iniziative atte a rapportarci con altre realtà associative ed interventi in altre realtà quali per esempio case di riposo o altre strutture qualora, a richiesta -spiega Giovanni Nicastro -, avessero bisogno di supporto e o competenze nei limiti delle risorse umane della nostra associazione”. Previste, anche attività ricreative ed iniziative legate alla nostra tradizione, nelle varie ricorrenze durante l’anno, nonché escursioni varie, sia istruttive che culturali.

