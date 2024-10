Ragusa, gestione bar al “Giovanni Paolo II”. Bennardo: ” Utile la petizione presentata”

“Siamo molto soddisfatti perché ancora una volta le sollecitazioni dal basso, di cui ci siamo fatti portavoce, servono a raggiungere alcuni dei traguardi che la comunità richiede”. Così il commento del consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, dopo la notizia diffusa dall’Asp 7 in ordine all’apertura del servizio bar e ristoro presso l’ospedale Giovanni Paolo II per cui erano state raccolte centinaia di firme, poi consegnate, nell’ottobre dello scorso anno, agli allora vertici aziendali. “Una raccolta firme – continua Bennardo – che aveva trovato condivisione da parte degli operatori sanitari, pazienti e altri utenti, e, dopo essere stata avviata, anche il sostegno della collega Rossana Caruso, che aveva fornito un importante supporto e, con la quale, ci eravamo insieme interfacciati con l’allora direzione aziendale. Siamo certi, a questo punto, che, come avevamo chiesto, sarà offerto un servizio alimentare improntato sull’utilizzo di prodotti a km zero e che, allo stesso tempo, contribuirà anche a migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti e dei loro familiari durante il periodo di degenza. Ringraziamo la direzione aziendale e chi ha collaborato fino ad adesso, in particolare il dott. Pino Drago. L’azienda ci ha riferito che conta di inaugurare la nuova struttura per le festività natalizie”.

