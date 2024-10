Vittoria: Denunciato un uomo per oltraggio, minacce e ingiurie a pubblico ufficiale

La Polizia Municipale di Vittoria ha denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 57 anni per oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e ingiurie. L’episodio risale al 18 settembre scorso, quando l’uomo aveva parcheggiato la propria auto in via Cavour per effettuare degli acquisti in un negozio.

Alla vista degli agenti, che stavano contestando l’infrazione di sosta, l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Dopo aver proseguito con le minacce, è risalito in auto e si è allontanato dal luogo dell’accaduto.

Grazie alle indagini, la Polizia Municipale è riuscita a risalire all’identità dell’individuo, che è stato denunciato anche per omissione di fornire le proprie generalità, come previsto dalla legge.

“ Saremo inflessibili, le regole vanno rispettate e non accettiamo né minacce né provocazioni”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

