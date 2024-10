Concordato preventivo biennale. Incontro nella sede dell’Ordine Commercialisti di Ragusa

Le opportunità offerte dal concordato preventivo biennale al centro dell’incontro formativo promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa nella sede di via Martoglio. E’ stato il commercialista Giuseppe Avanzato, che opera ad Agrigento, a illustrare a professionisti e imprese tutte le novità di una normativa che risulta essere abbastanza complessa. “L’iniziativa, che rientra nel contesto della nostra articolata attività formativa – chiarisce il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli – è stata finalizzata a illustrare nel dettaglio quali sono gli effetti positivi per le imprese e quali le eventuali problematiche che possono insorgere quando non si rispettano le disposizioni che potrebbero anche determinare i casi di revoca, annullando di fatto tutti i benefici. Ecco perché è stato sottolineato che occorre essere molto attenti nell’illustrare i contenuti degli adempimenti che chi aderisce deve rispettare avvalendosi di professionisti informati e preparati”. Sono numerose le attività di formazione previste da qui alle prossime settimane, sempre nella sede dell’Ordine. “Assieme ai componenti del consiglio dell’Ordine – ancora il presidente Attinelli – che ringrazio sempre per il supporto e l’attenzione che dedicano alla nostra attività, è stato stilato un piano attento a soddisfare tutte le esigenze degli iscritti considerate anche le novità normative che, come nel caso del concordato preventivo, impongono un’attenzione particolare per potere soddisfare al meglio la propria utenza”.

