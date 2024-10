Ragusa. In corso lavori di manutenzione stradale nelle contrade

“Poche città in Italia hanno un territorio vasto come Ragusa, disseminato di contrade che sono parte integrante della nostra identità. Sono realtà – dichiara l’assessore alla Contrade, Andrea Distefano – con i loro punti di forza e le loro criticità, che in questi mesi ho avuto modo di approfondire.

Nasce da qui un dettagliato piano di interventi, realizzato in sinergia con l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida, che ha posto l’attenzione proprio alle contrade. Ecco che le strade di Castellana, Tre Casuzze, Pizzillo, della zona intorno a Santa Rosalia, di Camemi e di San Giacomo hanno ricevuto piccole ma significative attenzioni, in termini di sicurezza, di segnaletica e spesso di asfaltatura.

È l’inizio di un percorso, di un modo di procedere che si estenderà ad altre contrade e ad ulteriori ambiti. C’è ancora molto lavoro da fare ma ritengo opportuno comunicare ciò che si sta facendo anche in questa parte di città”.

“Dopo l’asfaltatura del tratto in ingresso di via Achille Grandi, programmato per ridurre i disagi di un’arteria assai trafficata e al contempo bisognosa di una maggiore sicurezza – prosegue l’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida – abbiamo dedicato le prime settimane di questo 5^ intervento di asfaltatura dell’Amministrazione Cassì alle contrade. Nei prossimi giorni torneremo invece a occuparci del tessuto urbano, seguendo un ordine degli interventi basato su volumi di traffico e stato del manto stradale”.

Salva