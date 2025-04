Forza Italia presenta la propria lista per il Libero consorzio comunale ibleo

Sono sei i consiglieri comunali presenti nei civici consessi dell’area iblea che sono andati a comporre la lista di Forza Italia depositata questa mattina a palazzo di viale del Fante in vista delle consultazioni elettorali di secondo livello per il Libero consorzio comunale di Ragusa programmate per il 27 aprile. Si tratta di: Samuele Cultrera (Consiglio comunale di Chiaramonte), Sabrina Micarelli (Scicli), Biagio Pelligra (Vittoria), Kett Roccasalva (Ispica), Lorenzo Ricca (Ispica) e Barbara Sorace (Pozzallo). “Nell’ambito della riorganizzazione che il nostro partito sta riconducendo e cercando di portare a termine con profitto – afferma il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata – quello odierno era un passaggio che possiamo considerare di cruciale rilevanza. Volevamo partecipare con il nostro simbolo a queste consultazioni elettorali e ci siamo riusciti. Tutti i candidati della nostra lista sono persone tesserate con Forza Italia. Li ringrazio per essersi voluti scommettere e per il sostegno che stanno dando alla lista. Siamo stati parte integrante dell’accordo che il centrodestra, anche se non in modo unitario, ha raggiunto e che ci vede sostenere Maria Rita Schembari per la candidatura alla presidenza della Provincia. Auspichiamo che possa essere animata una sana competizione. Il percorso che il centrodestra intende portare avanti è lungo. E l’auspicio è che, nell’ambito di questo stesso percorso, la coalizione, già dalle prossime occasioni, possa ritrovarsi in maniera unitaria perché soltanto così si continuerà ad affermare in maniera sempre più vincente la nostra presenza”.

