Vittoria, Canone idrico. Si lavora per il recupero delle somme pregresse

Sono positivi i dati riguardante il recupero coattivo del canone idrico. Qualche settimana fa avevamo comunicato l’avvio di una fase di recupero della morosità persistente dei canoni idrici nei confronti delle utenze non domestiche. I primi sopraluoghi della Polizia Municipale di Vittoria e dell’idraulico comunale hanno dato buone ragioni alla quasi totalità degli esercizi visitati (una ventina) di mettersi in regolare con il pagamento dei canoni arretrati beneficiando anche di ampia rateizzazione.

“È la strada giusta – afferma il vicesindaco e assessore ai tributi Giuseppe Fiorellini. Le intimazioni, le cartelle esattoriali, le diffide hanno un senso se sono seguite da atti concreti e conseguenziali. L’attività di recupero è tracciata; occorre potenziare gli organici degli uffici coinvolti, occorre dare la possibilità, come è stato fatto, a tutti di mettersi in regola anche con ampia rateizzazione del dovuto. Ma è oramai chiaro che in nessun caso può essere consentito una morosità per più e più anni relativamente a canoni idrici e tassa rifiuti”.

“Abbiamo lavorato ad una importante sinergia tra le Direzioni dell’Ente e i risultati sono incoraggianti. Occorre continuare su questa linea e ampliare la platea di recupero delle somme – afferma il Sindaco Francesco Aiello. Ho chiesto interventi immediati anche nel campo dell’occupazione del suolo pubblico e degli impianti pubblicitari e in tal senso mi aspetto un lavoro di recupero di somme pregresse ma anche di attenzione al decoro, alla viabilità e più in generale all’ambiente cittadino”.

