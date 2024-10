Ragusa. Denunciato 56enne per guida sotto effetto di alcool

I Poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un cinquantaseienne ragusano, ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’influenza dell’Alcol.

Nei giorni scorsi a Ragusa in Corso Italia, in ore pomeridiane, un Ispettore della Questura, libero dal servizio, ha notato una Nissan Micra che procedeva a velocità non commisurata, creando gravi pericoli per la circolazione e per la sicurezza degli utenti della strada. L’ispettore di Polizia è intervenuto immediatamente e, con l’ausilio degli Agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa e della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, è stato accertato che il conducente della Nissan Micra si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma.

Al cinquantaseienne sono state contestate altresì le sanzioni amministrative inerenti la guida a velocità non commisurata.

Salva