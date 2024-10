Palermo. Auto si ribalta e prende fuoco: morta un’infermiera 40enne

Ancora un altro tragico incidente stradale, dove perde la vita una donna di quarant’anni. Dalle indagini avviate dai carabinieri, sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo della propria auto, finendo contro un muro con il mezzo che si ribalda e prende fuoco. A perdere la vita un’infermiera di 40 anni, trovata carbonizzata all’interno dell’auto. È accaduto nel palermitano, l’incidente sarebbe stato autonomo, infatti, non risultano altri mezzi coinvolti. Dalle prime indagini, pare che l’impatto sia stato talmente violentissimo, tanto da far perdere i sensi alla donna che non avrebbe avuto neanche il tempo di uscire dalla macchina in fiamme. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che in quel momento transitavano dal luogo dove è avvenuto l’incidente. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il traffico è rimasto interrotto per alcune ore.

