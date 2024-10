Mc Donald’s a dicembre apre a Pozzallo

La notizia è apparsa sulla pagina ufficiale Facebook del McDonald’s di Ragusa: a dicembre ci sarà un nuovo punto vendita a Pozzallo, con molta probabilità nei dintorni della zona piscina comunale, quindi Raganzino. La conferma arriva anche dal fatto che, visibile sulla stessa pagina Facebook, c’è un indirizzo di posta elettronica dove spedire eventuali curriculum per andare a lavorare per il colosso del panino più famoso del mondo.

Diversi sopralluoghi sarebbero già stati effettuati da rappresentanti dell’azienda nel territorio pozzallese. L’area sovrastante la città, punto di snodo anche per i pullman turistici provenienti da Malta, sembra essere la location ideale per il nuovo ristorante, grazie alla sua posizione strategica e all’ampia disponibilità di spazio per i parcheggi (che verrà creata appositamente), elemento fondamentale per l’implementazione di un McDrive.

L’email dove spedire il Cv: pozzallomcdonalds@gmail.com

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

