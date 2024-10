Stuk: un giovane artista modicano emergente dallo spiccato talento. Video

Nato a Modica nel 2002, stuk (all’anagrafe Stefano Spadaro) è un giovane artista emergente dallo spiccato talento emotivo. La sua passione per la musica, sbocciata all’età di 13anni, e il suo interesse verso lo studio di essa, gli hanno permesso di scrivere e comporre i suoi pezzi, in cui raccontava di sé. Del resto a quell’età – ha detto Stefano – mi potevo solo soffermare ad ascoltare questo genere musicale che poi mi ha letteralmente catturato. “Ho cominciato a pubblicare all’età di 18 anni quando sentivo che ero pronto per potermi esporre. Sono passati anni da quel giorno ma ho sempre continuato dritto per la mia strada perseguendo le mie idee musicali. Ho capito però che per poter emergere non bastano le capacità o il talento, occorre uscire fuori dal guscio e varcare altri confini. Per questo ho deciso, con tanta tristezza, di allontanarmi dalla mia città, Modica, che amo profondamente, per questo nelle mie canzoni la racconto, come se fossi lì a casa mia a parlare di tutto e tutti. Il mio focus musicale è quello di far conoscere la realtà in cui ho vissuto fino a oggi a più gente possibile. Ho dei ricordi della mia città e dei miei amici, che mi seguono anche a distanza, davvero felici che conservo con grande affetto. Attualmente studia a Pavia, di tanto intanto apre dei concerti, uno in questi giorni a Milano. Al di là di grandi artisti di fama nazionale e internazionale Stefano (Stuk) ascolta una gran varietà di generi, anche se nelle sue vene scorre in particolare il genere Trap. Del resto, ogni artista offre qualcosa di unico, e credo che esplorare questa diversità musicale sia fondamentale per la crescita artistica e personale. “Il mio grande sogno che vorrei realizzare – ha detto Stuk – è calcare un palco veramente mio. Credo non possa esserci emozione più grande di sentir cantare le proprie canzoni in un concerto tutto tuo, ed è sicuramente il momento che aspetto da quando ho iniziato a scrivere. Spero in un futuro prossimo, di riuscire a soddisfare le mie ambizioni.

