Pronti a pagare le somme pregresse alle cooperative sociali. Dobbiamo crederci?

Sulla grave situazione in cui versano le cooperative sociali che vantano da troppi mesi, parliamo di oltre un anno di somme dovute per servizi espletati, si è tenuto ieri un incontro a Palazzo San Domenico, tra il Sindaco e i rappresentanti sindacali di Fp Cgil Graziana Stracquadanio e Fisascat Cisl Salvatore Scannavino per trovare una soluzione al mancato pagamento delle spettanze arretrate, e tornare a fare vedere un po’ di luce ai lavoratori. La promessa c’è stata. Sarà così? Oppure sono le solite promesse da marinaio. Noi – ha detto Scannavino, monitoreremo costantemente sulla grave situazione in cui versano le cooperative sociali, attraverso incontri periodici con l’amministrazione. C’è stato l’impegno formale del primo cittadino a far arrivare in tempi brevi i primi stipendi ai dipendenti. 150 lavoratori sono in arretrato delle spettanze da percepire, qualcuno addirittura da quasi due anni. Le due maggiori cooperative sociali vantano un arretrato a dir poco incredibile al limite della sopravvivenza, circa 900.000,00 euro una, e 500.000,00 euro l’altra. Ciò si è tradotto nei mesi passati nella mancata erogazione delle spettanze ai lavoratori. Si spera solo che la manna dal cielo arrivi davvero, e soprattutto che arrivi presto, perché se dovesse ancora tardare, potrebbero verificarsi situazioni di disagio sociale con le dovute conseguenze che andrebbero a penalizzare tanti cittadini che rischierebbero di essere privati di servizi essenziali. Una situazione che si trascina da troppo, e costringe i lavoratori alla sopravvivenza, perché sfidiamo chiunque a dover lavorare senza percepire un centesimo per 10/12 mesi, e forse più, costretti a rivolgersi a genitori e/o amici per poter “vivere” non diciamo dignitosamente, ma almeno per lo stretto indispensabile. Per poter essere soddisfatti, occorrerà che il Sindaco manterrà la “promessa” a breve termine e soprattutto che riuscirà a saldare, almeno in buona parte, quanto dovuto. Auspichiamo che quanto emerso dal “proficuo” incontro in comune, si trasformi in fatti concreti per i lavoratori in attesa oramai da troppo tempo.

