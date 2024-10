Ragusa. Approvato in Consiglio Comunale il Bilancio consolidato 2023

“Con questa ultima approvazione del Bilancio consolidato 2023, afferma l’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono il Comune di Ragusa si conferma ente virtuoso avendo approvato tutti i documenti contabili (il bilancio 2024-2026, il rendiconto 2023 e il bilancio consolidato 2023) nei termini previsti dall’ordinamento degli enti locali. Ragusa è tra i pochissimi Comuni siciliani ad approvare i documenti di programmazione e rendicontazione nei termini previsti dalla legge.

Un risultato determinante per il raggiungimento degli obiettivi del mandato amministrativo ma anche per autorizzare i programmi delle assunzioni, le opere pubbliche e poter ricevere i trasferimenti ministeriali.

Un impegno costante e organizzazione amministrativa della Direzione Ragioneria dell’Ente, della Giunta e Consiglio, che ha consentito il raggiungimento dell’obiettivo. Un ringraziamento al Dirigente dei Servizi Finanziari dott. Basile e a tutti i dipendenti che ancora una volta dimostrano competenze e appartenenza all’amministrazione per il bene della città.”

