Modica. Al Kikki Village l’evento “Cammina, Corri, Spingi”

Sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 16, il villaggio turistico Kikki Village a Modica (Contrada Zimmardo-Graffetta, 8) sarà il luogo di incontro per circa 150 ragazzi e ragazze con disabilità dei centri CSR e AIAS della Sicilia, per una giornata di sport e divertimento.

L’evento “Cammina, Corri, Spingi” è organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione in occasione del settantesimo anniversario dell’AIAS Nazionale (Associazione Italiana Assistenza Spastici) e sarà un momento di sport, aggregazione e socializzazione. La manifestazione intende costruire un ponte ideale che unisce tutta l’Italia: “Cammina, Corri, Spingi” si terrà infatti nella stessa data anche in Lombardia, a Milano, dove si svolgerà una camminata solidale.

La manifestazione prenderà il via alle 10, con un simbolico taglio del nastro, e si chiuderà con la premiazione finale, a partire dalle 15.

La giornata al Kikki Village prevede numerose attività ludiche e pratiche sportive, che vedranno protagonisti i ragazzi e le ragazze con disabilità che frequentano i centri di riabilitazione CSR della Sicilia e le Sezioni AIAS dell’Isola. I partecipanti si cimenteranno nella corsa 40 metri, corsa in carrozzina 50 metri, nel tiro con l’arco, pesca sicura in piscina, tennistavolo, torneo di Uno, torneo di Exagon, Rugby e Forza 4. Sarà anche un’occasione per coinvolgere i partecipanti in un progetto di educazione al tifo.

” vede la collaborazione di Coni-Fitarco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco), Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Tifo Pro, Ragusa Rugby e ASD Fiamma Mico Riposto.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione Sergio Lo Trovato e rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pozzallo, Modica e Ragusa.

Salva