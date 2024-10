Bim, domani sessione informativa nella sede dell’Ance Ragusa

L’attività di divulgazione della procedura che sarà in vigore dal primo gennaio degli appalti pubblici, ovvero la Bim (acronimo di Building Information Modeling), tecnologia informatica che stravolgerà il sistema della contrattualistica pubblica, sarà al centro della sessione informativa in programma domani 3 ottobre alle ore 15,30 presso la sede dell’Ance, in viale dei Platani. “Digitalizzare i contratti pubblici – dice il presidente Giorgio Firrincieli – significa superare definitivamente l’idea della procedura di gara come mera predisposizione di documenti cartacei e sequenza di adempimenti burocratici, per condurre le amministrazioni e le imprese in una dimensione totalmente immateriale, nella quale diviene possibile gestire tutte le fasi del procedimento di acquisto in modalità telematica con piattaforme certificate. Per questo abbiamo predisposto questa sessione informativa dedicata agli per imprenditori del settore, nostri associati, nella quale daremo informazioni su tutte le novità riguardanti la nuova piattaforma e la necessità delle imprese per potere partecipare dal 2025 ai bandi pubblici di importi superiori al milione di euro. Subito dopo, avrà inizio una sessione formativa per i tecnici delle imprese, che saranno messi nelle condizioni di leggere i bandi in Bim e presentare le offerte con questa tecnologia. Questi due eventi sono gratuiti per le imprese nostre associate”. I due momenti formativi saranno tenuti da una società di consulenza esperta nel settore selezionata da Ance nazionale.

