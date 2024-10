Bus pendolari per Ispica si guasta. Pozzallo, studenti appiedati

Un nuovo capitolo è stato scritto stamani sull’intricata storia che riguarda gli studenti pendolari che viaggiano da Pozzallo verso altre mete e l’Ast, l’azienda di trasporto siciliano che, da qualche giorno, è tornata a servire la collettività pozzallese. Uno dei due autobus che da Pozzallo trasporta gli studenti ad Ispica si è fermato alle porte della cittadina rivierasca, nei pressi di un noto discount. Per far arrivare gli studenti a destinazione, si è deciso di riempire all’inverosimile l’altro autobus che compie lo stesso percorso. Praticamente, tutti quelli che sono stati appiedati, sono successivamente saliti sul secondo autobus rendendo non poco difficoltoso il tragitto verso la scuola.

L’autobus guasto è rimasto sulla strada provinciale per più di un’ora in attesa che venissero a riprenderselo. Su altre tratte, invece, non si registrano disagi di sorta.

