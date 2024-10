Volley Femminile Serie D. La Ragusa Volley presenta la squadra

Una grande festa, nella splendida location del parco del Castello di Donnafugata a Ragusa, per presentare la squadra del Ragusa Volley che quest’anno disputerà, per il secondo anno, il campionato di Volley femminile in serie D.

Una manifestazione sobria e all’insegna della convivialità a cui ha preso parte anche l’Assessore allo sport del Comune di Ragusa, Simone Digrandi a cui è stata donata una targa ricordo in segno di ringraziamento per la vicinanza e sensibilità mostrata.

“Il mio augurio – ha detto l’assessore Digrandi alle atlete – è quello che possiate vivere questa nuova avventura alla grande, ricordando che anche voi siete la dimostrazione, insieme alla società ed a tutto lo staff, che nello sport, quando ci si crede, ci si crede veramente e si fa squadra tutti insieme”.

Nel suo intervento l’assessore ha altresì comunicato che anche il campionato del Ragusa Volley farà parte del nuovo format “La (lunga) domenica sportiva iblea” finalizzato ad informare tutti i cittadini e gli appassionati su quali sono le principali competizioni sportive da vedere e vivere, ogni settimana, negli impianti comunali di Ragusa.

A guidare il team, riconfermato, il coach Ennio Cutrona : ”Ringrazio di cuore la società Ragusa Volley, per questa riconferma. Ho accettato con grande entusiasmo di continuare a far parte di questo progetto. Vuol dire tanto vedere riconosciuto il proprio lavoro e il proprio impegno e, non sempre, questo accade. Farò del mio meglio per ricambiare questa fiducia. Il mio “grazie” più grande va alle mie ragazze, a un gruppo di atlete che hanno onorato la loro maglia con serietà ed educazione. Sono davvero orgoglioso della squadra che abbiamo formato. Iniziamo questa nuova stagione con quel pizzico di esperienza in più che ci mancava e puntiamo ad ottenere una salvezza più tranquilla rispetto all’anno scorso”.

“La scorsa stagione – ha sottolineato il direttore sportivo Salvatore Miceli – abbiamo ottenuto un ottimo risultato, considerando la giovane età delle atlete e che era la nostra prima esperienza in un campionato di serie. Abbiamo conquistato una meritata salvezza con una giornata di anticipo. Quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, grazie anche ai nuovi innesti, mantenendo però la nostra identità giovane. La società è infatti impegnata a promuovere un progetto dedicato all’ampliamento e alla crescita del settore giovanile. Speriamo che questo progetto venga supportato da una sempre più numerosa tifoseria”.

Quest’anno, inoltre, al fine di promuovere il safeguarding nella propria organizzazione sportiva, il Ragusa Volley ha individuato un responsabile. Questo delicato compito è stato affidato a Paolo Pricone, già componente dello staff: “Il safeguarding spiega Pricone – si riferisce a tutte le misure e le pratiche adottate per proteggere i bambini, i giovani e le persone vulnerabili da abusi, maltrattamenti e sfruttamenti. Nel contesto sportivo, questo vuol dire creare un ambiente sicuro dove tutti possano partecipare alle attività senza timore di subire danni fisici o emotivi”.

Nel suo intervento, poi, il Presidente del Ragusa Volley, Andrea Pugliese, ha sottolineato la sua fiducia nello staff e nella squadra: “Per quanto riguarda la prima squadra – ha detto – l´obiettivo non può che essere quello di raggiungere una salvezza non troppo tribolata grazie anche ai rinforzi all´organizzazione societaria con l´aggiunta di ulteriori collaboratori. Per il settore giovanile, auspichiamo di individuare ulteriori spazi palestra che ci permettano di ampliare e potenziare l´offerta a disposizione delle nostre giovani atlete. Dal punto di vista tecnico siamo convinti che la strada intrapresa ormai da tre, quattro anni sia quella giusta e vada consolidata con l´ulteriore potenziamento di un già ottimo staff tecnico”.

“Il lavoro con i giovani – ha aggiunto – è da sempre una attività stimolante. Si tratta tuttavia di un percorso complesso reso ancora più complicato dalla carenza di strutture sportive adeguate. A conferma delle nostre intenzioni stiamo monitorando, in questi mesi, la realizzazione di un nuovo impianto proprio per potere finalmente trovare quegli spazi che attualmente mancano in modo da offrire alle nostre atlete le condizioni ottimali per il loro percorso di crescita tecnica”.

“Il mio primo augurio alla vigilia della prima di campionato – continua Pugliese – è che l´interesse per le gare casalinghe della nostra squadra di serie D aumenti sempre di più, in particolare tra le giovani leve, in quanto ritengo la presenza sul territorio di una squadra di serie D una ottima opportunità per tutto il movimento. Mi auguro inoltre che le finalità del progetto Ragusa Volley vengano valutate con sempre maggiore simpatia dalle atlete, dalle famiglie e dai nostri partner commerciali perché sono convinto che si tratti di un ottimo progetto con ancora ampi margini di miglioramento”.

“Infine – conclude Pugliese – ringrazio l’Assessore allo sport di Ragusa e più in generale l’amministrazione comunale per averci dato la possibilità di realizzare questo evento in questa bellissima location e per la vicinanza sempre mostrata. Un grazie anche al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e agli sponsor, Peccati di Gola, Dolci Peccati e Pizzeria Zitto e Mangia che hanno contribuito alla riuscita di questo evento ed al service Discomedia per l’impeccabile professionalità. In ultimo, ma non per importanza, permettetemi di dire un grande grazie a Voltaiko Info Point Ragusa (main sponsor), Alca Impianti srl, Duferco Energia, Gianni Motor’s, Iblea Sale ed E-Vision, sponsor questi, che ci accompagneranno durante tutta la stagione e grazie ai quali, anche quest’anno, possiamo affrontare con maggiore serenità questa nuova sfida”.

