Pozzallo. Conclusa la pulizia di caditoie e collettori

Pozzallo pronta per la stagione invernale.

In dirittura d’arrivo la pulizia di tutte le caditoie e dei collettori cittadini. L’imminente arrivo delle piogge, che anno dopo anno, provocano fenomeni alluvionali e allagamenti, dichiara il Primo cittadino Roberto Ammatuna, presuppongono opere di mitigazione ambientale che vedono il Comune impegnato al massimo per realizzarle nel più breve tempo possibile. Occorre anche una normale opera di manutenzione e di pulizia di tutte le caditoie e

collettori nella stagione autunnale.

Tutte le caditoie e i tombini stradali, un centinaio circa, sono stati ripuliti

e disostruiti.

Sono terminate anche le operazioni di pulizia del collettore della zona Stadio, di via Calabria e di via Sandro Pertini, nella parte retrostante il Comando della Polizia Locale.

Sono stati rimossi anche tutti gli arbusti del collettore del 1^ Scivolo.

Nei prossimi giorni è stato programmato anche un intervento in località 2^ Scivolo. La messa in sicurezza del territorio è stata ed è una priorità dell’Amministrazione Comunale

