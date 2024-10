Aeroporto Comiso. Aeroitalia presenta le nuove rotte

Mercoledì 2 ottobre, alle 11.30, presso la Sala Belgiorno all’Aeroporto di Comiso (1° Piano), saranno presentate le nuove rotte Winter della compagnia aerea sullo scalo ibleo.

Inoltre, attraverso un confronto diretto con le Istituzioni, le imprese e i partner locali, sarà l’occasione per rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto nel settore, rendendolo sempre di più un punto di riferimento non solo per i passeggeri, ma anche per lo sviluppo economico e turistico dell’intera Regione.

Oltre a numerosi referenti di associazioni di categorie, aziende e stakeholder, parteciperanno all’evento, Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso, Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, Gaetano Francesco Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia e Rosario Dibennardo, Direttore commerciale di SAC.,

