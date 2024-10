Vittoria. Approvato il bilancio consolidato dell’anno 2023

Ieri il consiglio comunale di Vittoria ha approvato il bilancio consolidato per il 2023.

Si tratta di un importante strumento finanziario e di un rilevante adempimento normativo.

“Con l’approvazione del bilancio consolidato, si conclude il ciclo della corretta gestione dei documenti finanziari per l’anno in corso. È il risultato di un’amministrazione che adotta nei termini, insieme a pochissimi comuni in Sicilia, il bilancio di previsione, adotta i Rendiconti di gestione oltre a strumenti che portano la propensione tributaria da poco più del 30% a quasi il 54%, riuscendo a contenere all’8% l’aumento della Tari, a fronte di altri comuni costretti ad aumentarla del 25-30%. Abbiamo trovato il bilancio in deficit strutturale e in un solo anno ne siamo usciti, continuiamo a lavorare per la corretta tenuta dei documenti finanziari per lo sviluppo complessivo della Città”- ha dichiarato il Vice sindaco e assessore al Bilancio Giuseppe Fiorellini.

“La costante opera di risanamento – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello – ci ha permesso di riportare l’Ente da una situazione di predissesto a una situazione di sostenibilità finanziaria. Un ringraziamento va al Consiglio Comunale, alla Presidente e ai consiglieri che non hanno fatto mancare un sostegno responsabile, strettamente connesso al bene comune e ai servizi da erogare ai cittadini. In presenza di un contesto urbano degradato, abbandonato a se stesso per anni, con gli uffici impoveriti di ruolo e di personale, senza dirigenti nelle varie direzioni, non era possibile fare di più. La città è cambiata ed è di nuovo in corsa. Rimangono ancora tanti problemi aperti che cercheremo di risolvere. Cittadini ce la faremo, vi chiedo solo comprensione e pazienza. Victoria pulchra civitas post Camerinam”.

Salva