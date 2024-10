Il Comune di Vittoria verso la Smart City

Il Comune di Vittoria, attraverso il processo d’implementazione dei servizi di cloud e al perfezionamento del sistema di e-government ed e-citizen, digitalizza i servizi. Attraverso lo sviluppo della Smart Urban Platform, cittadini, professionisti e imprese potranno interloquire con l’amministrazione e accedere ai servizi.

La transizione digitale dei servizi farà di Vittoria una smart city grazie all’uso delle tecnologie digitali, mediante la transizione in cloud di servizi già attivi come:

– Il Sistema Innovativo per la Pianificazione e Gestione Urbanistica apre il dialogo tra l’ente i suoi processi interni e le attività dell’Utente (cittadino, professionista, ecc.) nella prospettiva dell’e-government.

– La certificazione e i dati dei Servizi Demografici alla quale è possibile accedere mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale o con Carta di Identità Elettronica.

– Lo Sportello Unico per le Attività Produttive telematico e lo Sportello Unico per l’Edilizia telematico, rende possibile la partecipazione ai procedimenti relativi alle attività in materia.

– Il Portale del Cittadino che consente il pagamento di avvisi, bollettini, multe, etc., controllare i pagamenti effettuati del servizio idrico e della TARI, accedere alle fatture.

Saranno attivati, inoltre, nelle sedi comunali dei punti che faranno parte di una più ampia rete di altri, previsti in diverse scuole, centri di assistenza fiscale e altre strutture di servizi ad alta presenza di pubblico, per la facilitazione digitale.

“La transizione digitale nella nostra Città – ha dichiarato il Vice sindaco con delega alla transizione digitale Giuseppe Fiorellini – quale strumento di partecipazione e condivisione sociale dei processi di governo, consentirà la costruzione di partnership economico-sociali e il decentramento dei servizi e delle attività rese dal Comune. L’interazione con i cittadini, grazie alla transizione in atto determinerà certamente un cambiamento organizzativo e di mentalità sia nella Pubblica Amministrazione come nel Cittadino e realizzerà maggiore equità ed efficacia nel rapporto tra governanti e governanti”.

“Nell’era della digitalizzazione – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello – questo è un processo che va in maniera imprescindibile nella direzione della modernità. Tutto questo sia a vantaggio dei processi amministrativi che dei bisogni dei cittadini ”.

Salva