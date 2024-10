A Sampieri(Scicli) il premio “Portatori del Gioia”

Il premio “Portatori di Gioia” 2024 si terrà anche quest’anno al living del Pata Pata di Sampieri, luogo simbolo di un riconoscimento che quest’anno è destinato alle associazioni socio culturali che operano nel territorio di Scicli, cinquanta circa.

L’evento promosso e organizzato dall’associazione Portatori di Gioia di Scicli si terrà sabato 5 ottobre alle ore 18,30.

La premiazione, la consegna di attestati di benemerenza, sarà preceduta dal un convegno sul tema: “Cultura e Turismo. L’associazionismo strumento di sviluppo”. Saranno protagonisti Francesco Pira, sociologo della comunicazione docente universitario, Giuseppe Pitrolo, critico e cultore della storia locale, Antonino La Spina, presidente nazionale della Pro Loco (in video conferenza) e Rosa Anna Paolino, commercialista e presidente ANC di Ragusa.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista Viviana Sammito.

Il premio Portatori di Gioia, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, è un riconoscimento istituito dall’associazione con l’obiettivo di valorizzare le persone che, attraverso il proprio impegno nei diversi settori di attività come sport, sociale, commercio, e cultura, contribuiscono a dare lustro alla città di Scicli. L’associazione ha voluto creare questo premio per celebrare e riconoscere coloro che, con il loro lavoro e dedizione, rappresentano un esempio di impegno e partecipazione attiva nella comunità.

Il premio si propone di mettere in luce queste figure che, con le loro azioni, incarnano i valori di solidarietà, collaborazione e crescita collettiva, contribuendo non solo al benessere della comunità, ma anche alla promozione dell’immagine positiva di Scicli. Attraverso questa iniziativa, l’associazione intende portare avanti un progetto di riconoscimento pubblico che valorizzi l’importanza del contributo individuale per il progresso sociale e culturale della città.

L’associazione Portatori di Gioia, nata nel dicembre 2019, si dedica alla valorizzazione della tradizionale festa di Pasqua a Scicli, promuovendo la conoscenza e l’importanza di questa celebrazione, sia a livello locale che oltre i confini territoriali. Con quasi 300 iscritti, è una delle associazioni più numerose di Scicli. Attraverso attività culturali come mostre fotografiche, convegni e iniziative mirate, l’associazione Portatori di Gioia si impegna a mantenere viva la tradizione, rendendo tutti partecipi di questo momento di gioia collettiva.

Oltre alla promozione culturale, l’associazione è attiva anche nel sociale, con numerose iniziative che mirano a portare sostegno e benessere alla comunità. Il nome Portatori di Gioia riflette infatti l’intento di diffondere gioia e solidarietà attraverso l’impegno e la partecipazione attiva. Per maggiori informazioni sulle nostre attività, è possibile visitare il sito www.portatoridigioia.it.

L’ingresso alla serata è libero. ​

