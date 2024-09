Incidente stradale autonomo stamattina sulla Vittoria-Gela al km 9.800. Un’auto è uscita fuori strada andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Due i feriti a causa del forte impatto, che sono stati soccorsi e trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale, per le cure necessarie. Sul posto gli agenti del Commissariato di Vittoria per gli accertamenti del sinistro e per regolare il traffico, che ha subìto dei rallentamenti.

Salva