Arriva il ventennale della Maratona di Ragusa

La storia della Maratona di Ragusa dice che la gara del prossimo 19 gennaio sarà quella del ventennale e questo è un traguardo enorme per quella che da molti è considerata il riferimento dei 42,195 km in Sicilia e non solo. La prima grande maratona della stagione sul suolo nazionale, che ogni anno richiama concorrenti anche dall’estero che rimangono puntualmente abbagliati dalla bellezza della capitale del Barocco siciliano.

Ogni anno l’evento, come sempre sostenuto dal Comune di Ragusa con l’attivo interessamento del Sindaco Giuseppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi, ha un fortissimo impatto emozionale, coinvolgendo i tanti che decidono di prendervi parte optando per i classici 42,195 km oppure per la Straragusa, la mezza maratona anche questa molto frequentata. Oltre a queste prove, entrambe inserite nel calendario nazionale Fidal, sono confermate anche la Walking K21 e la Family Run di 3,2 km. Quest’ultima, non competitiva come la prova per camminatori, partirà da Piazza San Giovanni mentre tutte le altre prove avranno il loro epicentro in Via F.Rossitto a Ragusa Alta.

Lo start della maratona verrà dato alle ore 8:00 davanti al Liceo Scientifico E.Fermi mentre la Straragusa scatterà alle ore 9:45, anticipata alle 9:00 dalla prova Walking. Le iscrizioni sono già aperte ed anzi conviene aderire entro il 30 ottobre per usufruire delle quote scontate di 30 euro per la maratona e 18 per la mezza, evitando così il cambio tariffe dell’imminenza della corsa. Sarà un modo per godersi tutte le principali zone nevralgiche della città, un modo per conoscerla meglio, in una giornata nella quale lasciare l’auto a casa e dedicarsi all’attività all’aria aperta in una Ragusa diversa dal solito.

Per informazioni: Asd No al Doping Ragusa, www.maratonadiragusa.com, info 3315785084 Guglielmo Causarano

