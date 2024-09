Ricordate le vittime dell’alluvione del 1902 a Modica

Alla presenza della autorità civili, del Vice Sindaco Giorgio Belluardo, dall’assessore Chiara Facello, e del Comandante della Polizia Locale Saro Cannizzaro, oggi sono state ricordate, durante la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria di Betlem, le vittime dell’Alluvione del 26 Settembre 1902.

La memoria come strumento di crescita e formazione della coscienza cristiana attraverso esempi di solidarietà e fraternità anche nei tragici eventi che, nel corso della storia, hanno colpito la comunità modicana

Al termine della celebrazione, come di rito, un corteo si è mosso verso Palazzo San Domenico per deporre, presso la targa indicante il livello raggiunto dalle acque, una corona di alloro in memoria dei nostri concittadini periti nel tragico evento.