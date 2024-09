Lo scrittore e poeta modicano Domenico Pisana in Svizzera

Vi sono diversi modi per andare a Massagno, grazioso comune svizzero del Canton Ticino (nel distretto di Lugano), per potere apprezzare lo splendido territorio collinare che accarezza l’anima e oltrepassa il tempo. Domenico Pisana (presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica) ha scelto di percorrere un ponte speciale: quello letterario. Lo ha fatto attraverso la recentissima raccolta poetica “Profili di tempo e d’anima” (OperaIncerta editore, Ragusa, 2024, pp. 136), epifania lirica che è salita sul podio della quarta edizione dell’importante Premio della Svizzera “Switzerland Literary Prize 2024”, nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche. A darne comunicazione al poeta e scrittore modicano è stato Roberto Sarra (presidente dell’Associazione Pegasus di Cattolica).

La giuria, presieduta da Daniela Quieti, e composta da Giovanni Ardemagni, Maria Grazia Scorza, Rita Coruzzi e Stefania Maestri, ha assegnato all’opera di Pisana il terzo posto. Il secondo posto è andato al libro di Totò Cascio “La Gloria e la prova” (prefazione di Giuseppe Tornatore e postfazione di Andrea Boccelli), e il primo posto al libro “I misteri della tazzina” di Sabrina Pieragostini e Flavio Vanetti.

La cerimonia di premiazione, cui hanno partecipato numerosissimi autori (tanti provenienti da Spagna, Inghilterra) per le diverse sezioni (poesia, narrativa saggistica, arte, giornalismo) si è tenuta a Massagno (Svizzera), sabato 28 settembre, presso Lux Art House.

Il libro di Pisana – con prefazione di Hussein Mahmoud (Capo dipartimento di lingua e letteratura italiana Facoltà di Lettere, Univ. Helwan al Cairo; è anche Consigliere scientifico dell’archivio nazionale dell’Egitto) – si dipana tra kronos e kairòs, tra immanenza e trascendenza, dimensioni che prefigurano la portata filosofico-teologica del pensiero pisaniano rilevando come la letteratura può avere anche il compito di portare alla luce del pensiero l’essere nella sua essenza: l’essere che il tempo consuma, ma che la trascendenza “salva” tramite la relazione col divino.

“Ringrazio la giuria (anche la giornalista Laura Incandela per la sua accoglienza) per questo riconoscimento – afferma Domenico Pisana – e per aver inteso l’essenza del mio testo, e cioè quella di considerare la vita, giardino dell’Eden donato da Dio all’uomo al momento della Creazione, non uno spazio in cui soggiornare da consumatori famelici e insaziabili, ma un dono di cui non si detiene la proprietà effettiva né il possesso illimitato nel tempo”.

L’autore apre la sua raccolta con una poesia dedicata alla neonata nipote. “Un’anima nuova. Una creatura pura e innocente”, annota il prefatore, e che la sinfonia lirica di nonno Domenico dipinge “nel silenzio del mio studio” provando un’immensa gioia nell’accarezzare le sue manine “al salire del giorno”, in attesa che un domani vivrà la sua “fiaba di fanciulla / mentre io ti farò da guida”.

Giuseppe Nativo

